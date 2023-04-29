Три бензовоза загорелись на стоянке в Нижегородской области

В поселке Кстово Нижегородской области произошел пожар на территории стоянки бензовозов.
Как сообщает региональное управление МЧС России, в результате происшествия были повреждены три цистерны, а также расположенная рядом бытовка. В сообщении указано, что о возгорании стало известно в 12:20. Спустя 40 минут пожарные смогли остановить горение бензовозов.
Пожару был присвоен второй ранг сложности, отметили в ведомстве. Сообщается, что спасатели продолжают тушение автомобильных покрышек. Общая площадь горения составила 50 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал, добавили в МЧС.
Ранее пожарные ликвидировали возгорание на Коптевском рынке в Москве. Огонь повредил крышу одного из торговых павильонов.