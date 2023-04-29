Три бензовоза загорелись на стоянке в Нижегородской области

Как сообщает региональное управление МЧС России, в результате происшествия были повреждены три цистерны, а также расположенная рядом бытовка. В сообщении указано, что о возгорании стало известно в 12:20. Спустя 40 минут пожарные смогли остановить горение бензовозов.