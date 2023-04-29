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Рабочий погиб в результате падения башенного крана на стройке в Кирове

Происшествия
Рабочий погиб в результате падения башенного крана на стройке в Кирове

Башенный кран упал на рабочего стройки в Кирове во время возведения здания школы. Мужчина получил смертельные травмы, говорится в заявлении пресс-службы региональной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что трагедия произошла в пятницу в Ленинском районе города. При этом сотрудник, на которого рухнуло оборудование, погиб на месте.

Правоохранители начали проверку по факту случившегося. Теперь им предстоит выяснить, выполнял ли застройщик законодательство об охране труде и градостроительные нормы.

Ранне массовая авария с участием шести автомобилей произошла в Тульской области. В результате столкновения умер один человек, еще семеро пострадали.
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