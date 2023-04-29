МИД России назвал действия Польши по захвату школы при посольстве РФ враждебными

МИД России сделал заявление в связи с захватом школы при посольстве России в Варшаве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Российская сторона рассматривает очередные враждебные действия польской стороны как вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Подчеркивается, что такого рода действия являются посягательством на российскую дипломатическую недвижимость на территории Польши.
МИД России назвал действия Варшавы наглыми и выходящим за рамки межгосударственного общения шаг. Ведомство пообещало жесткую реакцию в ответ на инцидент. Подчеркивается, что захват школы не останется для Польши без последствий.
Ранее сообщалось, что власти Варшавы вместе с полицией ворвались в здание школы при посольстве России.