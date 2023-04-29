Источник ФАН опроверг информацию о пролетевшем под самолетом БПЛА в Пулково

Информация о неизвестном беспилотнике, пролетевшем под самолетом при посадке в петербургском аэропорту Пулково, оказалась ложной. Подробностями поделился источник Федерального агентства новостей.
Ранее сообщалось о приближении дрона белого цвета к пассажирскому борту, летевшему в Северную столицу из Владикавказа. При этом инцидент якобы произошел на высоте ниже 600 метров, однако установить размеры устройства так и не удалось.
Как стало известно позже, на взлетно-посадочной полосе никаких беспилотников не было. По данным источника, некий аппарат действительно заметили недалеко от Пулково. Тем не менее он не появлялся на территории воздушной гавани и не подлетал к самолету.
В ночь на субботу, 29 апреля, украинские военнослужащие направили шесть дронов с целью атаковать Крымский полуостров. Четыре из них были сбиты системой противовоздушной обороны, а еще два повредили нефтебазу в Севастополе.