Вооруженные силы Украины выпустили девять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров по городу Ясиноватая. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики при СЦКК.
Обстрел велся со стороны позиций ВСУ возле населенного пункта Тоненькое. Прилеты были зафиксированы в 12:45 субботы.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами Североатлантического альянса. В частности, США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777, которые ВСУ активно используют при обстрелах мирных городов Донецкой и Луганской народных республик.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России смогли ликвидировать более 575 бойцов ВСУ и наемников на Донецком направлении.