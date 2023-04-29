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Главы МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры в США 30 апреля

Политика
Главы МИД Армении и Азербайджана проведут переговоры в США 30 апреля

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправится в Вашингтон 30 апреля, где встретится с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

Мирзоян отправится с рабочим визитом в Вашингтон. Сторонами планируется провести очередной раунд обсуждений по соглашению о нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Ранее в МИД Азербайджана заявили, что провокации Армении угрожают региональному миру. В пресс-службе ведомства указали, что страна продолжает идти на провокации, когда мировое сообщество призывает к переговорам.
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