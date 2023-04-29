«Казалось бы, живи и радуйся»: о смерти актера Сергея Колесникова высказался коллега по сериалу «Петербургские тайны» Виктор Раков

Собеседник отметил, что, как это часто бывает в актерской среде, с артистом он был знаком не особо близко. Тем не менее, на основе того, что осталось в памяти об этом актере, у народного артиста Российской Федерации пробуждаются самые лучшие эмоции. Он также отметил, что среди прочего ему вспоминается и всенародно любимая программа, ведущим которой Сергей Колесников был на протяжение многих лет.