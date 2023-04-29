«Казалось бы, живи и радуйся»: о смерти актера Сергея Колесникова высказался коллега по сериалу «Петербургские тайны» Виктор Раков

Заслуженный артист России, ведущий программы «Фазенда» на Первом канале, актер Сергей Колесников скончался на 69-м году жизни. В беседе с ФАН воспоминаниями об артисте поделился актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, народный артист Российской Федерации Виктор Раков.
Собеседник отметил, что, как это часто бывает в актерской среде, с артистом он был знаком не особо близко. Тем не менее, на основе того, что осталось в памяти об этом актере, у народного артиста Российской Федерации пробуждаются самые лучшие эмоции. Он также отметил, что среди прочего ему вспоминается и всенародно любимая программа, ведущим которой Сергей Колесников был на протяжение многих лет.
«К сожалению, с Сережей мы были не очень хорошо знакомы. Очень хорошее впечатление о нем. Помню передачу, которую он вел на телевидении. Сыночек у него вырос в хорошего артиста. Казалось бы, живи и радуйся», — рассказал артист.
Виктор Раков также поделился воспоминаниями о совместной работе с Сергеем Колесниковым в сериале «Петербургские тайны». По его словам, им не довелось сниматься в одной сцене. В сфере кино это самое обычное дело, когда актеры могут сниматься в одном проекте и даже не оказаться в одном кадре.
«По-моему, мы с ним даже не встречались на площадке. Все-равно, я следил за его творчеством и был отчасти в курсе, но мы не сильно общались», — подытожил артист.
Ранее о смерти Сергея Колесникова в беседе с ФАН высказалась телеведущая Роза Сябитова. По словам собеседницы, новость о кончине коллеги ее убила.