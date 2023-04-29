Книгу Германа Владимирова о создании Музея боевого братства России представили в Петербурге

В Красногвардейском центре культуры прошел вечер военной прозы. Мероприятие было приурочено к выходу книги Германа Владимирова под названием «Не продается!». В ней литератор запечатлел непростую историю создания Музея боевого братства России.
Также свои книги на вечере представил и легендарный участник чеченских кампаний, писатель Константин Масалев.
Герман Владимиров отметил, что военная литература сейчас важна как никогда.
«Когда мы учились в школе, у нас были замечательные книги и писатели, благодаря которым мы воспитывались совершать маленькие подвиги, как герои этих книг. И сейчас хотелось бы, чтобы авторов военной прозы было больше, потому что это важно знать», — добавил общественный деятель.