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Книгу Германа Владимирова о создании Музея боевого братства России представили в Петербурге

ФАН-ТВ

В Красногвардейском центре культуры прошел вечер военной прозы. Мероприятие было приурочено к выходу книги Германа Владимирова под названием «Не продается!». В ней литератор запечатлел непростую историю создания Музея боевого братства России.

Также свои книги на вечере представил и легендарный участник чеченских кампаний, писатель Константин Масалев.

Книгу Германа Владимирова о создании Музея боевого братства России представили в Петербурге

Герман Владимиров отметил, что военная литература сейчас важна как никогда.

«Когда мы учились в школе, у нас были замечательные книги и писатели, благодаря которым мы воспитывались совершать маленькие подвиги, как герои этих книг. И сейчас хотелось бы, чтобы авторов военной прозы было больше, потому что это важно знать», — добавил общественный деятель.
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