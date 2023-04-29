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Супермодель Кендалл Дженнер поразила поклонников украшенным перьями прозрачным нарядом

Шоу-бизнес
Супермодель Кендалл Дженнер поразила поклонников украшенным перьями прозрачным нарядом

Супермодель Кендал Дженнер посетила ретроспективу Карла Лагерфельда в винтажном сторе What Goes Around Comes Around в Нью-Йорке, явившись в синем прозрачном наряде с перьями. Соответствующее фото она разместила в соцсетях.

Для многочисленных вспышек папарацци 27-летняя супермодель выбрала наряд от Alexandre Vauthier. Модельер отдал предпочтение полупрозрачной синей ткани, которая выгодно подчеркивает изгибы девушки. К юбке прикреплены крупные перья. Так она ассоциируется с юбкой костюма для фламенко. К дополнению к платью в руках у знаменитости заметили клатч цвета ультрамарин из крокодиловой кожи.

Ранее актриса Настасья Самбурская на кинофестивале предстала в наряде с откровенным декольте. Выбор звезды пал на роскошное корсетное платье глубоко-черного цвета.
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