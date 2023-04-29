Супермодель Кендалл Дженнер поразила поклонников украшенным перьями прозрачным нарядом

Для многочисленных вспышек папарацци 27-летняя супермодель выбрала наряд от Alexandre Vauthier. Модельер отдал предпочтение полупрозрачной синей ткани, которая выгодно подчеркивает изгибы девушки. К юбке прикреплены крупные перья. Так она ассоциируется с юбкой костюма для фламенко. К дополнению к платью в руках у знаменитости заметили клатч цвета ультрамарин из крокодиловой кожи.