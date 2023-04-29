Bloomberg заявило о желании Венгрии отделиться от Евросоюза

Жители Венгрии стали меньше поддерживать членство страны в Евросоюзе, пишет Bloomberg со ссылкой на данные опросов населения республики.
По данным агентства, над Европой нависла «угроза восточной версии Brexit». Венгры считают себя «ближе к России», чем к ЕС или Соединенным Штатам, а премьер-министр республики Виктор Орбан неоднократно подвергал критике действия Брюсселя.
«Поэтому у еврочиновников растет беспокойство по поводу резкого падения общественной поддержки блока со стороны венгров», — говорится в материале.
Согласно проведенным опросам, поддержка присутствия Венгрии в ЕС среди местных жителей снизилась сразу на 12%. Это падение оказалось самым резким среди всех стран Евросоюза.
Министерство обороны Венгрии ранее призвало представителей НАТО к осторожности в вопросе расширения альянса, а также напомнило о необходимости соблюдения ряда условий для потенциальных резидентов.