Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Bloomberg заявило о желании Венгрии отделиться от Евросоюза

Политика
Bloomberg заявило о желании Венгрии отделиться от Евросоюза

Жители Венгрии стали меньше поддерживать членство страны в Евросоюзе, пишет Bloomberg со ссылкой на данные опросов населения республики.

По данным агентства, над Европой нависла «угроза восточной версии Brexit». Венгры считают себя «ближе к России», чем к ЕС или Соединенным Штатам, а премьер-министр республики Виктор Орбан неоднократно подвергал критике действия Брюсселя.

«Поэтому у еврочиновников растет беспокойство по поводу резкого падения общественной поддержки блока со стороны венгров», — говорится в материале.

Согласно проведенным опросам, поддержка присутствия Венгрии в ЕС среди местных жителей снизилась сразу на 12%. Это падение оказалось самым резким среди всех стран Евросоюза.

Министерство обороны Венгрии ранее призвало представителей НАТО к осторожности в вопросе расширения альянса, а также напомнило о необходимости соблюдения ряда условий для потенциальных резидентов.
венгрия bloomberg евросоюз опросы населения орбан восточная версия brexit
Военкоры ФАН