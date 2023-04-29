Полицейский из Петербурга получил награду за спасение провалившегося под лед мужчины

17 марта 2023 года полицейские заметили недалеко от Эрмитажа мужчину, который провалился в полынью на Неве в 30 метрах от берега. Сотрудник ДПС для страховки обвязал себя буксировочным тросом и дополз до утопающего. Спасенного доставили в больницу для оказания помощи.