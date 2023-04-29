Полицейский из Петербурга получил награду за спасение провалившегося под лед мужчины

Инспектор ДПС отдела ГИБДД по Центральному району Санкт-Петербурга, старший лейтенант полиции Константин Митрохин получил награду за спасение тонущего в Неве мужчины. Об этом ФАН сообщил начальник пресс-службы регионального главка МВД Вячеслав Степченко.
17 марта 2023 года полицейские заметили недалеко от Эрмитажа мужчину, который провалился в полынью на Неве в 30 метрах от берега. Сотрудник ДПС для страховки обвязал себя буксировочным тросом и дополз до утопающего. Спасенного доставили в больницу для оказания помощи.
Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин вручил Митрохину медаль «За смелость во имя спасения». Также лейтенант полиции получил премию в размере 80 тысяч рублей.