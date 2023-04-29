Глава абхазского МИД Ардзинба заявил, что республика поддерживает действия России в зоне спецоперации

Сухум полностью поддерживает действия Москвы в рамках украинского конфликта. Такое заявление сделал министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба.
В субботу, 29 апреля, глава внешнеполитического ведомства принял участие во Всемирной онлайн-конференции по многополярности. При этом в ходе своего выступления дипломат отметил, что власти республики воспринимают спецоперацию как толчок для «формирования новой системы международных отношений».
Более того, Ардзинба выступил за продолжение интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Он подчеркнул, что соответствующие мероприятия должны проводиться под эгидой России.
На этой неделе Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по штабам ВСУ, включая базу в городе Николаев. Главным образом атаки призваны сорвать готовящееся контрнаступление Киева, уверен военный эксперт Юрий Кнутов.