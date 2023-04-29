Глава абхазского МИД Ардзинба заявил, что республика поддерживает действия России в зоне спецоперации

В субботу, 29 апреля, глава внешнеполитического ведомства принял участие во Всемирной онлайн-конференции по многополярности. При этом в ходе своего выступления дипломат отметил, что власти республики воспринимают спецоперацию как толчок для «формирования новой системы международных отношений».