Пригожин заявил о готовности обратиться в СК и Генпрокуратуру на фоне острой нехватки боеприпасов

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подробно рассказал в интервью военкору Семену Пегову о проблеме с поставками боеприпасов «музыкантам». Бизнесмен перечислил возможные последствия ситуации, а также потребовал привлечь виновных к ответственности.
«В тот момент, когда грязный, немытый, небритый, не пожравший солдат без боеприпасов, без беспилотников, без артиллерии, без танков, без ничего сидит в окопе и ждет противника без гранатометов, пулеметов, всего остального, то наверху все хорошо знают, как мы наступаем», — отметил предприниматель.
Пригожин указал на прямую взаимосвязь количества боеприпасов и числа погибших бойцов.
«Если по нашей статистике, когда хватает боеприпасов, гибнет Х, когда не хватает боеприпасов, Х надо умножить на пять. <…> Эти парни погибли не из-за того, что они плохо умели, не из-за того, что они не хотели, не из-за того, что еще какие-то проблемы были, и не из-за того, что они трусы, а исключительно из-за того, что их было нечем прикрыть», — добавил основатель ЧВК «Вагнер».
В связи с этим Пригожин выразил намерение обратиться в компетентные ведомства, чтобы разобраться в ситуации.
«Осталось немножко до того момента, когда я смогу написать большое заявление в Генеральную прокуратуру или Следственный комитет с просьбой разобраться и привлечь к ответственности тех, кто виноват в гибели 1000 русских парней», — высказался бизнесмен.
Он также напомнил о своем обращении к министру обороны Сергею Шойгу. В письме предприниматель подчеркивал, что «музыканты» испытывают серьезные проблемы с боеприпасами, а поставка составляет не более 20-25% от существующих потребностей.
«Про нормы мы уже вообще не говорим. Это потребности, мы по-человечески просим, потому что нам реально нужно. <…> Мы ЧВК "Вагнер", мы патриоты, и мы будем идти в Бахмуте, пока у нас есть последний патрон. Но этих патронов осталось уже не на недели, а на дни. И поэтому если дефицит по боеприпасам не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке, чтобы не бежать как трусливые крысы потом, либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывезти с этой территории, а потом, как бы ни хотелось нашим бюрократам, посыплется все остальное. И поэтому колокол уже гремит, этот колокол называется набат. Мы бьем в набат», — отметил Пригожин в интервью Пегову на канале WarGonzo.
Бизнесмен добавил, что с соответствующей проблемой столкнулись не только «музыканты». Пригожин обратил внимание, что генерал-полковник Михаил Мизинцев, которому хотят предложить руководящую должность в ЧВК «Вагнер», призывал обеспечить всех солдат боеприпасами.