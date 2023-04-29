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Посол Андреев: школа при посольстве в Польше до каникул будет работать в другом здании

Политика
Посол Андреев: школа при посольстве в Польше до каникул будет работать в другом здании

Школа при российской дипломатической миссии в Варшаве продолжит работать в другом здании, заявил посол России Сергей Андреев.

Дипломат рассказал РИА Новости, что администрация будет вынуждена подчиниться требованиям городских властей. Учащиеся продолжат обучение в другом здании, отметил Андреев.

«Она (школа. — Прим. ред.) продолжит работу в других помещениях дипломатической миссии. Будет обеспечено нормальное завершение учебного года, сдача экзаменов», — рассказал посол.

По его словам, Москва расценивает действия Варшавы как противозаконные и не оставит их без ответа. Ранее городские власти потребовали от сотрудников образовательного учреждения освободить помещения до 19:00
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