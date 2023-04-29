Посол Андреев: школа при посольстве в Польше до каникул будет работать в другом здании

Школа при российской дипломатической миссии в Варшаве продолжит работать в другом здании, заявил посол России Сергей Андреев.
Дипломат рассказал РИА Новости, что администрация будет вынуждена подчиниться требованиям городских властей. Учащиеся продолжат обучение в другом здании, отметил Андреев.
«Она (школа. — Прим. ред.) продолжит работу в других помещениях дипломатической миссии. Будет обеспечено нормальное завершение учебного года, сдача экзаменов», — рассказал посол.
По его словам, Москва расценивает действия Варшавы как противозаконные и не оставит их без ответа. Ранее городские власти потребовали от сотрудников образовательного учреждения освободить помещения до 19:00