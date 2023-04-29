Представитель МИД Захарова: США и ЕС используют IT-технологии для агитации и распространения фейков

Страны Запада используют информационно-коммуникационные технологии для агитации и пропаганды, несмотря на нормы и традиции разных государств. Такое мнение выразила представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как сообщают СМИ, Захарова подчеркнула, что США и ЕС применяют подобные новшества «не в благородных целях донесения объективной информации». Их главная задача – распространять фейки, агитацию и пропаганду.
Мария Захарова также сделала акцент на том, что не существует единого центра, «к созданию которого стремится некоторая часть элит на Западе».
Ранее представитель МИД указывала на преступления США, которые осуществляются против детей. Она напомнила Вашингтону про сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, а также о том, что в стране «кричат» о большом количестве подобных инцидентов.