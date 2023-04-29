Реджеп Эрдоган привез Ильхама Алиева на электрокаре на технологический фестиваль в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привез своего коллегу из Азербайджана Ильхам Алиев на технологический фестиваль Teknofest в Стамбуле на первом турецком электрокаре Togg. Трансляцию вели местные телеканалы.
Главы государств прибыли совместно с супругами. Вдоль дороги стояли волонтеры, которые бросали на капот и лобовое стекло белые и красные гвоздики.
По данным СМИ, Эрдоган выступит перед аудиторией на фестивале. Среди приглашенных гостей числится глава Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба.
Мероприятие стало первым появлением на публике президента Турции, после недомогания. В ходе фестиваля авиакосмических технологий Teknofest, гости страны смогли ознакомиться с используемыми турецкой армией самолетами и БПЛА.