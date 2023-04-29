Один человек погиб и семеро пострадали в массовом ДТП в Тульской области

Количество жертв и пострадавших в массовой аварии, произошедшей Веневском районе Тульской области, раскрыли в министерстве здравоохранения региона.
Сообщается, что под Тулой столкнулись сразу шесть автомобилей. Один человек скончался еще до приезда врачей. Среди пострадавших насчитывается семь граждан, среди которых есть и восьмилетний ребенок.
«Мальчик и еще трое взрослых пострадавших доставлены в ближайшие районные больницы», — говорится в сообщении минздрава Тульской бласти.
Прокуратура Московской области ранее возбудила уголовное дело после ДТП на Киевском шоссе в Наро-Фоминске, в результате которого погибли дети 10-и и 7-и лет.