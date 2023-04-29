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Один человек погиб и семеро пострадали в массовом ДТП в Тульской области

Происшествия
Один человек погиб и семеро пострадали в массовом ДТП в Тульской области

Количество жертв и пострадавших в массовой аварии, произошедшей Веневском районе Тульской области, раскрыли в министерстве здравоохранения региона.

Сообщается, что под Тулой столкнулись сразу шесть автомобилей. Один человек скончался еще до приезда врачей. Среди пострадавших насчитывается семь граждан, среди которых есть и восьмилетний ребенок.

«Мальчик и еще трое взрослых пострадавших доставлены в ближайшие районные больницы», — говорится в сообщении минздрава Тульской бласти.

Прокуратура Московской области ранее возбудила уголовное дело после ДТП на Киевском шоссе в Наро-Фоминске, в результате которого погибли дети 10-и и 7-и лет.
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