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Американский хоккеист «Динамо» Бреннан Менелл хочет получить гражданство РФ

Спорт
Американский хоккеист «Динамо» Бреннан Менелл хочет получить гражданство РФ

Американский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Бреннан Менелл выразил желание получить гражданство России. Об этом сообщает ТАСС.

Спортивный директор клуба Алексей Сопин сообщал о намерениях хоккеиста из Америки. Однако детали процедуры оформления российского паспорта не уточняются. Осенью 2022 года Менелл сообщил, что он жалеет об отъезде их КХЛ в 2021 году.

Большую часть карьеры защитник провел в Американской хоккейной лиге, выступая за несколько клубов: «Айова Уайлд», «Торонто Марлис» и «Лихай Вэлли Фантомс». Также на счету защитника пять матчей в Национальной хоккейной лиге за «Миннесоту Уайлд»

Ранее эквадорский полузащитник хавбек клуба РПЛ «Сочи» Кристиан Нобоа сообщил о получении российского гражданства.
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