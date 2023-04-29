Американский хоккеист «Динамо» Бреннан Менелл хочет получить гражданство РФ

Спортивный директор клуба Алексей Сопин сообщал о намерениях хоккеиста из Америки. Однако детали процедуры оформления российского паспорта не уточняются. Осенью 2022 года Менелл сообщил, что он жалеет об отъезде их КХЛ в 2021 году.