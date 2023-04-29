Робот-сотрудник помогает искать книги посетителям китайской библиотеки

В ультрасовременной библиотеке провинции Тайчжоу робот протягивает механическую руку помощи посетителям, желающим найти нужное произведение.
Поиск книг — непростая задача, ведь в библиотеке находится более 2000 томов. Но теперь хранилище знаний использует роботизированную руку, которая считывает чипы в книгах и легко находит нужное произведение.
«Это большое здание. Но если ввести правильный код, робот быстро и точно справится с поиском книги», — рассказал ученик начальной школы Лю.
Такие юные посетители, как Лю, в библиотеке также получают доступ к технологиям виртуальной реальности, развивающим играм и велотренажеру с гарнитурой, создающей имитацию живописного пейзажа.