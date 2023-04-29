Пилот «Феррари» Леклер победил в квалификации спринта «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Гонка проходила в рамках четвертого этапа «Формулы-1». Лучший результат Леклера – 1 минута 41,697 секунды. За ним следуют результаты членов команды «Ред Булл» мексиканца Серхио Переса на втором месте и нидерландца Макса Ферстаппена на третьем.