Пилот «Феррари» Леклер победил в квалификации спринта «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Пилот «Феррари» из Монако Шарль Леклер одержал победу в квалификации спринтерской гонки «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.
Гонка проходила в рамках четвертого этапа «Формулы-1». Лучший результат Леклера – 1 минута 41,697 секунды. За ним следуют результаты членов команды «Ред Булл» мексиканца Серхио Переса на втором месте и нидерландца Макса Ферстаппена на третьем.
Чемпионат «Формула-1» проходит в столице Азербайджана – Баку. Спринтерская гонка начнется 29 апреля в 16:30 на бакинской городской трассе.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен показал лучший результат в первой сессии Гран-при Азербайджана «Формулы-1».