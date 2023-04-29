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Неизвестный беспилотник пролетел под самолетом при посадке в аэропорту Пулково

Происшествия
Неизвестный беспилотник пролетел под самолетом при посадке в аэропорту Пулково

Неизвестный беспилотник пролетел под самолетом при посадке в Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Согласно данным, беспилотник белого цвета пролетел под бортом ниже 600 метров. При этом не удалось установить размер беспилотника. Аппарат заметили пилоты.

Экипаж рейса из Владикавказа успешно приземлил самолет в Пулково. Полиция изучает обстоятельства инцидента.

Ранее неизвестный беспилотник упал в Красногвардейском районе Крыма. Дрон не долетел два километра до села Зерновое.

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что причиной пожара на нефтебазе в Севастополе стало попадание двух беспилотных летательных аппаратов в резервуары.
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