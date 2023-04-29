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Опубликованы кадры точного выстрела ПТУР по позициям украинской пехоты в зоне СВО

Армия
Опубликованы кадры точного выстрела ПТУР по позициям украинской пехоты в зоне СВО

Российские военнослужащие нанесли точный удар по скоплениям украинской пехоты в зоне спецоперации. Портал «Русская весна» опубликовал видео, на котором запечатлен точный удар противотанковой управляемой ракеты.

На кадрах можно увидеть, как снаряд приближается к позициям ВСУ. При этом националисты, заметив боеприпас, начинают разбегаться в разные стороны. Однако уже в следующее мгновение происходит мощный взрыв.

«Наши бойцы на фронте ведут непрерывную охоту за врагом. В данном случае группа боевиков была обнаружена в тепловизор и поражена противотанковой ракетой», — указано в материале.

Между тем стало известно, что немецкие солдаты обучают украинских коллег перед «анонсированным» президентом Украины Владимиром Зеленским контрнаступлением. Тренировки проходят как минимум на десяти базах, принадлежащих Вооруженным силам Германии.
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