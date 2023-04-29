Москва отвергла политические условия Украины по запуску аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

Дипломат в разговоре с журналистами подчеркнул, что Москва рассматривает аммиак, как коммерческий проект. Украина же, в свою очередь, выдвигает политические условия для транзита аммиака по трубопроводу «Тольятти – Одесса», отметил Вершинин.