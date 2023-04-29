Москва отвергла политические условия Украины по запуску аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

Россия отказывается от выполнения политических требований Киева по возобновлению транзита аммиака, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Дипломат в разговоре с журналистами подчеркнул, что Москва рассматривает аммиак, как коммерческий проект. Украина же, в свою очередь, выдвигает политические условия для транзита аммиака по трубопроводу «Тольятти – Одесса», отметил Вершинин.
«Нам через посредников <...> доходили различные политические требования с украинской стороны. Они были разнообразные, мы всех их отвергали, и сегодня мы отвергаем», — сообщил замминистра.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара готова войти в рабочую группу по решению противоречий о запуске аммиакопровода. Об этом политик заявил в беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем.