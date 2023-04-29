«Вы убили меня»: телеведущую Розу Сябитову поразила новость о смерти коллеги Сергея Колесникова

Ведущий программы «Фазенда» на Первом канале, актер и заслуженный артист России Сергей Колесников скончался в возрасте 68 лет. В беседе с корреспондентом ФАН воспоминаниями о коллеге поделилась телеведущая Роза Сябитова.
Как оказалось, собеседница не знала о смерти артиста. Эта новость повергла телезвезду в шок.
«Очень печальная новость. Знаете, вы убили меня этой информацией, если честно», — сказала телеведущая.
Роза Сябитова отметила, что в свое время ей доводилось быть в качестве приглашенной гостьи в программе «Фазенда».
«Мы пересекались: я участвовала в проекте. Мы работали, как коллеги. Он — ведущий, а я, соответственно, гость программы. На тот момент программа шла достаточно долго. Если не ошибаюсь, я бывала пару раз: сделали запрос героя, рассказали, что интересно, показали, что необходимо, и все. Более тесного взаимоотношения у нас не было. Мы не приятельствовали, с праздниками и днем рождения [друг друга] не поздравляли», — рассказала собеседница ФАН.
Кроме того, телеведущая поделилась воспоминаниями о том, каким ей запомнился ее коллега. По ее словам, этот человек излучал позитив.
«На площадке — умный, веселый, доброжелательный. Профессионал своего дела. Всегда помогали, поддерживал. Мне нравилось с ним работать, как с человеком и профессионалом», — поведала Роза Сябитова.
Помимо работы в проекте «Фазенда», Сергей Колесников остался в народной памяти благодаря дубляжу таких зарубежных актеров, как Шон Коннери и Роджер Мур.
Ранее о смерти Сергея Колесникова сообщила его супруга. По данным источника ФАН, актер умер от инсульта.