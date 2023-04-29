«Профессиональный артист»: телеведущий Туманов рассказал об их отношениях с актером Сергеем Колесниковым

Телеведущий Андрей Туманов поделился подробностями о личности умершего в субботу актера Сергея Колесникова. По мнению артиста, он очень любил свою профессию.
Туманов уверен, что его коллега был «профессиональным артистом». Умерший всегда твердил, что нашел свою «специальность» и будет заниматься именно этим, не переключаясь на другую деятельность.
«Всегда говорил, что, если у него не будет артистических заработков, он лучше голодать будет», – отметил телеведущий в беседе с изданием «Газета.Ru».
Во время встреч с Колесниковым они нередко обнимались и вспоминали былые годы. С ним, по мнению артиста, всегда было интересно поговорить. В отличие от других представителей его профессии, он не был капризным и в общении старался держаться на позитивной ноте.
Ранее стало известно о том, что на 69-м году жизни умер звезда телепрограммы «Фазенда» Сергей Колесников. Причиной смерти артиста, страдавшего от давления, стал инсульт.