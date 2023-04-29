Депутат Власов ответил на уведомление Великобритании о санкциях против себя сонетом Шекспира

Депутат Государственной думы РФ Василий Власов в своем Telegram-канале опубликовал письмо, полученное из Санкционного комитета Великобритании, в котором его уведомляют о запрете на предоставление трастовых услуг в связи с нахождением России под санкциями, введенными в 2019 году. На парламентария действие данных санкций распространяется, написано в полученном им уведомлении.