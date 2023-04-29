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Депутат Власов ответил на уведомление Великобритании о санкциях против себя сонетом Шекспира

Политика
Депутат Власов ответил на уведомление Великобритании о санкциях против себя сонетом Шекспира

Депутат Государственной думы РФ Василий Власов в своем Telegram-канале опубликовал письмо, полученное из Санкционного комитета Великобритании, в котором его уведомляют о запрете на предоставление трастовых услуг в связи с нахождением России под санкциями, введенными в 2019 году. На парламентария действие данных санкций распространяется, написано в полученном им уведомлении.

Власов составил ответ, включив в него текст сонета 121 знаменитого английского поэта XVI-XVII веков Уильяма Шекспира, добавив к стихотворению последнюю строчку лично от себя.

Депутат Власов ответил на уведомление Великобритании о санкциях против себя сонетом Шекспира

Ранее Василий Власов раскритиковал решение Евросоюза о внесении РИА ФАН в черный список. Парламентария возмутило, что ЕС не соблюдает те фундаментальные права, о которых постоянно говорит.
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