Глава Минобороны РФ Шойгу: Россия планирует принять первые международные военные игры

Россия планирует в 2024 году принять первые международные военные игры среди учащихся довузовских организаций военных ведомств. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Помимо этого глава российского военного ведомства отметил аполитичность Международного совета военного спорта (CISM). Он подчеркнул, что данная организация придерживается честной борьбы и спортивного товарищества.
«В 2024 году мы планируем принять у себя чемпионат мира по триатлону, региональный чемпионат по спортивной борьбе», - заявил Шойгу.
Ранее Шойгу провел внеплановую встречу с главой Минобороны Китая Ли Шанфу в рамках саммита ШОС. Там они обсудили вопросы, имеющие взаимный интерес у обоих государств.