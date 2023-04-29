Польские власти требуют сотрудников школы при посольстве покинуть здание до 19 часов

Польские власти дали время до 19 часов вечера по Москве сотрудникам школы при посольстве в Варшаве покинуть здание, передал журналистам советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш.
Советник сказал, что правоохранительные органы Польши ходят в здании по помещениям и описывают имущество. Внутри находились 29 человек, в том числе дети. Сотрудникам школы предписали покинуть школу до 18:00 по местному времени (19:00 по Москве).
Прежде сообщалось о том, что польская полиция ворвалась школу, выломав двери. Представители варшавской мэрии с сотрудниками правоохранительных органов оцепили ворота и повесили замок, чтобы никто не вынес имущество из здания.