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Польские власти требуют сотрудников школы при посольстве покинуть здание до 19 часов

Происшествия
Польские власти требуют сотрудников школы при посольстве покинуть здание до 19 часов

Польские власти дали время до 19 часов вечера по Москве сотрудникам школы при посольстве в Варшаве покинуть здание, передал журналистам советник-посланник посольства России в Польше Андрей Ордаш.

Советник сказал, что правоохранительные органы Польши ходят в здании по помещениям и описывают имущество. Внутри находились 29 человек, в том числе дети. Сотрудникам школы предписали покинуть школу до 18:00 по местному времени (19:00 по Москве).

Прежде сообщалось о том, что польская полиция ворвалась школу, выломав двери. Представители варшавской мэрии с сотрудниками правоохранительных органов оцепили ворота и повесили замок, чтобы никто не вынес имущество из здания.
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