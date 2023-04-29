Путь из поселка к большой сцене: как складывалась жизнь актера Сергея Колесникова

В субботу, 29 апреля скоропостижно ушел из жизни российский киноактер, ведущий телепрограммы «Фазенда» Сергей Колесников. Ему было 68 лет. По информации источника ФАН, причиной смерти стал инсульт.
Талантливый актер, доброй души человек — таким его запомнили зрители. Колесников сыграл более чем в 30 кинокартинах и театральных постановках. Наиболее известными из них являются: «Петербургские тайны», «Крепкий орешек», «Хороший день, чтобы умереть» и «Черное море». Федеральное агентство новостей вспоминает, как выросший в селе Сергей Колесников стал всенародным любимцем.
Сергей Колесников родился вблизи столицы России, в поселке Москворечье, который был окружен огородами и деревнями. Будущая звезда телеэкранов был третьим, младшим ребенком в семье.
С юных лет Сергей проявлял интерес к музыке. Он, совместно с друзьями, мастерил вручную гитары, поскольку денег на настоящую у родителей тогда не было. Самоделки издавали фальшивые звуки, но ребят это не огорчало, ведь сам процесс доставлял им удовольствие. Несколько лет спустя родители сделали сыну дорогой подарок – гитару, о которой он так мечтал. Музыкальный инструмент сделал его «крутым» во дворе, Сергей читал друзьям и односельчанам стихи Владимира Маяковского.
Его талант был заметен еще в те годы. На это обратила внимание учительница английского языка, порекомендовав мальчику выучиться на актера. Сам Сергей Колесников позже вспоминал, что если бы преподаватель не натолкнула его на мысль об актерстве – возможно, его жизнь сложилась бы по-другому.
После окончания школы Сергей Колесников не сразу смог поступить в университет с первого раза. Однако удача быстро повернулась к нему лицом и вскоре он стал студентом школы-студии МХАТ. В 1978 году Сергей Колесников получил диплом и был принят актером в труппу театра.
Дебютом в карьере Сергея Колесникова стала роль уличного музыканта в спектакле «Жизнь Галилея». В 1992 году на новой сцене МХАТа Сергей Колесников вышла его собственная постановка «Нечаянная радость», стихи и музыку к ней написал он сам.
Вскоре Сергею Колесникову предложили стать ведущим телевизионной программы о дачной жизни «Фазенда». Ее он вел шесть лет. Каждая серия снималась по три недели, объем работы был невероятным.
Как рассказывал сам актер, он старался сделать передачу максимально полезной и интересной, чтобы люди в выходные дни могли прочувствовать положительные эмоции от ее просмотра. Активный, энергичный и жизнерадостный телеведущий Сергей Колесников быстро полюбился зрителю, благодаря чему у программы были внушительные рейтинги. Однако 6 лет спустя руководство приняло решение о смене ведущего без объяснения причины. Выбор пал на Романа Будникова. Эта новость огорчила Сергея Колесникова, но он не отчаялся, вернулся к работе в театре и продолжил сниматься в кино.
Сергей Колесников не раз говорил, что старался не проявлять негатив по отношению к другим людям, даже если у него было плохое настроение. По его мнению, с «кислой миной» лучше оставаться дома. Сергей Колесников запомнился доброжелательным и открытым человеком.
Актер был женат трижды. У него осталась супруга, двое сыновей и трое внуков.
Редакция ФАН приносит соболезнования родным и близким Сергея Колесникова.