Путь из поселка к большой сцене: как складывалась жизнь актера Сергея Колесникова

Как рассказывал сам актер, он старался сделать передачу максимально полезной и интересной, чтобы люди в выходные дни могли прочувствовать положительные эмоции от ее просмотра. Активный, энергичный и жизнерадостный телеведущий Сергей Колесников быстро полюбился зрителю, благодаря чему у программы были внушительные рейтинги. Однако 6 лет спустя руководство приняло решение о смене ведущего без объяснения причины. Выбор пал на Романа Будникова. Эта новость огорчила Сергея Колесникова, но он не отчаялся, вернулся к работе в театре и продолжил сниматься в кино.