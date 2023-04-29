Певица Катя Лель рассказала о работе с NLO, юбилейном концерте и новых песнях

— Конечно, будут новые песни. Сейчас готовится новая патриотическая композиция под названием «Молитва». Я думаю, сейчас она очень нужна для энергии нашего мира, для того, чтобы помочь друг другу спасти наших мужчин, чтобы они скорее вернулись домой, чтобы женская энергия как можно скорее долетела до них. Хочется вдохнуть в наших женщин еще больше веры в то, что их любовь безгранична, а в мужчин — то, что любимые ждут их домой. Поэтому я считаю, что такие песни сейчас очень актуальны и необходимы.