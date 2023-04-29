Певица Катя Лель рассказала о работе с NLO, юбилейном концерте и новых песнях

Знаменитая российская исполнительница Катя Лель за свою творческую карьеру подарила своему слушателю не мало хитов, которые многие знают наизусть. Став яркой вспышкой в мире отечественного шоу-бизнеса в 90-х, певица и сейчас остается на волне популярности среди публики всех возрастов. Сегодня Лель идет в ногу со временем, создает проекты с молодыми исполнителями, не боится экспериментировать и выходить за рамки привычного амплуа.
В интервью для ФАН знаменитость рассказала о работе с восходящими звездами эстрады — молодым коллективом NLO и Timz, о готовящемся юбилейном концерте в Крокус Сити Холл и новых песнях.
— Катя, расскажите о своем новом проекте, что за команда музыкантов, с которой вы сейчас активно начинаете работать?
— Это ребята из команды NLO. Это ребята обратились ко мне, они меня нашли.
— Насколько известно, есть уже первые плоды вашего сотрудничества.
— Да, мы создали клип на песню «Тони». Кстати, эта работа уже была отмечена на премии Persono 2023.
— Что особенного в этой композиции?
— Там есть элементы этники с модными звуками. Когда я услышала песню, она мне очень понравилась. Я решила поддержать ребят.
— Что еще нового происходит в вашей творческой жизни?
— К примеру, я поддержала новый проект Black Star — певца Timz. Мы сделали очень крутой трек, который абсолютно не характерен моей стилистике, под названием «Мы знали». Его уже можно услышать на многих музыкальных каналах.
— То есть ваша работа с молодыми исполнителями будет в дальнейшем только расширяться?
— Конечно. Я пока не знаю, во что это выльется, но пока, если моя душа отзывается на поддержку молодых и талантливых, то это хорошо, это здорово. Кто знает, может в дальнейшем будет и фонд поддержки молодых исполнителей. Но я не могу знать, что будет завтра. Во всяком случае, я считаю, обязательно надо помогать и поддерживать молодых и талантливых ребят.
— Вы сделали анонс своего юбилейного концерта, который состоится в Крокус Сити Холл. Расскажите, чем будете удивлять зрителя?
— Конечно, будут новые песни. Сейчас готовится новая патриотическая композиция под названием «Молитва». Я думаю, сейчас она очень нужна для энергии нашего мира, для того, чтобы помочь друг другу спасти наших мужчин, чтобы они скорее вернулись домой, чтобы женская энергия как можно скорее долетела до них. Хочется вдохнуть в наших женщин еще больше веры в то, что их любовь безгранична, а в мужчин — то, что любимые ждут их домой. Поэтому я считаю, что такие песни сейчас очень актуальны и необходимы.
— Премьера будет на юбилейном концерте?
— Песня выйдет уже в ближайшее время обязательно, и клип, который мы будем сейчас снимать для нее.