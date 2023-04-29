Арестован один из фигурантов дела о страшном пожаре в Сосьве на Урале

Серовский районный суд арестовал одного из фигурантов дела о крупном пожаре в уральском поселке Сосьва. Подробности раскрыли в прокуратуре Свердловской области.
По данным ведомства, правоохранители арестовали специалиста по пожарной безопасности. Он заключен под стражу до 26 июня, говорится в сообщении.
Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым ранее было принято решение выделить из резервного фонда региона около 95 млн рублей на материальную помощь жителям Сосьвы, пострадавшим в результате происшествия.
Пожар в поселке затронул 116 домов. Также сгорели два вагона, которые стояли на запасном пути железной дороги.