В Японии заявили, что развитие ИИ может представлять угрозу для демократии

Развитие искусственного интеллекта при неправильном использовании может представлять опасность для демократии. Такое заявление сделал министр по вопросам цифровизации Японии Таро Коно, передало издание Kyodo.
В субботу, 29 апреля, глава ведомства принял участие во встрече с коллегами из стран «Большой семерки». Заседание состоялось в городе Такасаки.
При этом политик отметил, что внедрение современных технологий призвано облегчить работу правительства и бизнеса. В частности, ожидается повышение эффективности и продуктивности принимаемых решений.
Однако, по словам Коно, эксплуатация ИИ может «создать неожиданные вызовы» для демократии. На этом фоне он выразил надежду, что в ходе совещания министры смогут выработать стандарты по использованию данных разработок.
Ранее сообщалось о желании НАТО заключить с Китаем договор об ответственном применении искусственного интеллекта в военной сфере. Соответствующими планами поделился генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.