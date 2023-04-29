Президент Турции Эрдоган впервые принял участие в публичном мероприятии после недомогания

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган появился на публике впервые после того, как в СМИ распространилась информация о недомогании главы государства. В субботу, 29 апреля, политик принял участие в фестивале авиакосмических технологий Teknofest.
Мероприятие состоялось на территории бывшего международного аэропорта имени Ататюрка в Стамбуле. При этом у гостей появилась возможность рассмотреть используемые армией страны самолеты и БПЛА.
В какой-то момент на сцене фестиваля появился Эрдоган в сопровождении своей супруги Эмине. Компанию им составили президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе с женой Мехрибан, передал корреспондент РИА Новости.
Ранее министерство здравоохранения Турции сообщило о заметном улучшении состояния главы государства. Влияние инфекции на организм политика снизилось, подчеркнули в ведомстве.