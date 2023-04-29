Kyodo сообщило об увеличении количества кибератак в Японии перед саммитом G7

Количество кибератак на сайты различных министерств и ведомств Японии увеличилось с середины марта в преддверии саммита G7 в Хиросиме. Об этом сообщило агентство Kyodo.
Сообщается, что со второй половины марта официальные страницы префектур Осака, Айти и Кумамото, подвергались многочисленным DDoS-атакам. Помимо этого, под удары попали сайт кабинета министров Японии по связям с общественностью.
Агентство отметило, что большинство систем были быстро восстановлены. Однако специалисты отметили, что атаки носят регулярный характер, а злоумышленников сложно отследить.
Ранее издание Financial Times сообщило, что Китай занят разработкой кибероружия для захвата контроля над вражескими спутниками. Отмечается, что данное вооружение может вывести аппарат из строя в критический момент на поле боя.