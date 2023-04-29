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Посол России Сергей Андреев прибыл к зданию школы в Варшаве, куда проникла польская полиция

Политика
Посол России Сергей Андреев прибыл к зданию школы в Варшаве, куда проникла польская полиция

Российский посол в Польше Сергей Андреев прибыл к школе, в которую утром силой проникли власти Варшавы и полиция.

Как сообщает РИА Новости, дипломат приехал к школе при посольстве после того, как стало известно о решении польских властей изъять здание образовательного учреждения.

Утром, 29 апреля полиция силой ворвалась в помещение школы после отказа сотрудников учреждения впустить представителей городских властей. Решение Варшавы об изъятии помещения вступило в силу 1 марта.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Москва не забудет этот шаг польских властей.
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