Посол России Сергей Андреев прибыл к зданию школы в Варшаве, куда проникла польская полиция

Российский посол в Польше Сергей Андреев прибыл к школе, в которую утром силой проникли власти Варшавы и полиция.
Как сообщает РИА Новости, дипломат приехал к школе при посольстве после того, как стало известно о решении польских властей изъять здание образовательного учреждения.
Утром, 29 апреля полиция силой ворвалась в помещение школы после отказа сотрудников учреждения впустить представителей городских властей. Решение Варшавы об изъятии помещения вступило в силу 1 марта.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что Москва не забудет этот шаг польских властей.