Правительство РФ выделило 350 млн рублей на развитие и популяризацию волейбола

Кабмин России выделил 350 млн рублей, чтобы волейбол в стране смог больше развиваться и проникать в народ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
По поручению Президента РФ Владимира Путина Всероссийская федерация волейбола получит субсидию в размере 350 млн рублей. За счет этих денег планируется проводить больше спортивных мероприятий в самых разных уголках России.
Фестивали, ретроматчи, детско-юношеские соревнования хотят организовать в честь Дня рождения российского волейбола, который стали праздновать с 28 июля 1923 года. Тогда в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный матч между командами Высших художественно-технических мастерских и Государственного техникума кинематографии.
Также в честь 100-летия отечественного волейбола планируется улучшить сервис видеотрансляций, создать интернет-портал об истории отечественного волейбола и организовать съемки обучающих видеопрограмм.
Ранее полуфинальные игры Кубка России по волейболу на снегу стартовали в Новом Уренгое.