Правительство РФ выделило 350 млн рублей на развитие и популяризацию волейбола

Фестивали, ретроматчи, детско-юношеские соревнования хотят организовать в честь Дня рождения российского волейбола, который стали праздновать с 28 июля 1923 года. Тогда в Москве на Мясницкой улице состоялся первый официальный матч между командами Высших художественно-технических мастерских и Государственного техникума кинематографии.