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В Мелитополе на улице имени Дарьи Дугиной открыли посвященные журналистке мурал и памятную доску

Общество
В Мелитополе на улице имени Дарьи Дугиной открыли посвященные журналистке мурал и памятную доску

Открытие памятной доски, посвященной журналистке Дарье Дугиной, состоялось в Мелитополе. Помимо этого, на стене здания появился мурал с изображением публицистки.

Мемориалы разместили на здании университета. Учебное заведение находится на улице, названной в честь Дугиной. На мероприятии желающие могли возложить цветы к памятнику.

Стоит отметить, что ранее журналистка была убита. Гибель известной публицистки подстроили украинские спецслужбы. Члена ДРГ, подготовившего акт, объявили в международный розыск.

Как сообщают СМИ, он был заочно арестован в Москве по решению суда. Ему грозит заключение на два месяца по статье за убийство. Как только виновник появится на территории Российской Федерации, эти меры вступят в силу.
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