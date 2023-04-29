В Мелитополе на улице имени Дарьи Дугиной открыли посвященные журналистке мурал и памятную доску

Открытие памятной доски, посвященной журналистке Дарье Дугиной, состоялось в Мелитополе. Помимо этого, на стене здания появился мурал с изображением публицистки.
Мемориалы разместили на здании университета. Учебное заведение находится на улице, названной в честь Дугиной. На мероприятии желающие могли возложить цветы к памятнику.
Стоит отметить, что ранее журналистка была убита. Гибель известной публицистки подстроили украинские спецслужбы. Члена ДРГ, подготовившего акт, объявили в международный розыск.
Как сообщают СМИ, он был заочно арестован в Москве по решению суда. Ему грозит заключение на два месяца по статье за убийство. Как только виновник появится на территории Российской Федерации, эти меры вступят в силу.