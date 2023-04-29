«С шиком и блеском»: в Москве состоялась церемония вручения премии Persono 2023

Юбилейная, пятая премия Persono 2023 состоялась в Москве 26 апреля. Торжественная церемония награждения номинантов прошла с шиком и блеском в роскошном зале Golden Palace. Организаторы мероприятия приурочили событие ко Всемирному дню интеллектуальной собственности. По традиции в рамках премии были отмечены те, кто внес наибольший вклад в развитие общества, в сферы культуры, искусства и спорта, технологий и инноваций, стоматологии и медицины, экономики, интернета и других. ФАН рассказывает, как это было.