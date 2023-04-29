«С шиком и блеском»: в Москве состоялась церемония вручения премии Persono 2023

Юбилейная, пятая премия Persono 2023 состоялась в Москве 26 апреля. Торжественная церемония награждения номинантов прошла с шиком и блеском в роскошном зале Golden Palace. Организаторы мероприятия приурочили событие ко Всемирному дню интеллектуальной собственности. По традиции в рамках премии были отмечены те, кто внес наибольший вклад в развитие общества, в сферы культуры, искусства и спорта, технологий и инноваций, стоматологии и медицины, экономики, интернета и других. ФАН рассказывает, как это было.
Ведущими церемонии выступили актриса, певица Эвелина Бледанс и шоумен Александр Снегирев. Открыли церемонию участники шоу-балета Анны Кузнецовой.
С приветственным словом к гостям обратился основатель премии Никита Лобанов. Он отметил, что целью церемонии является не только знакомство с людьми, которые достигли в той или иной области выдающихся успехов, но и для того, чтобы создавать новые и плодотворные связи в бизнесе, медицине, искусстве и спорте.
«Я всех благодарю, наших партнеров, наших друзей, я вижу каждый взгляд. Мы здесь все собрались, чтобы объединить наши усилия в столь непростое время, чтобы стать сильнее», — отметил Лобанов.
Торжественное вручение наград стало для российских деятелей настоящим праздником. Перед гостями на сцене раскинулось полномасштабное шоу, приправленное выступлениями артистов, которые, к слову, также стали номинантами премии. Атмосферу подогревали искрометные шутки ведущих.
В номинации «Женщина и карьера» одержала победу актриса, певица, телеведущая Анжелика Агурбаш. Эпатажная артистка подарила гостям церемонии песню в своем исполнении «Я буду жить для тебя».
Как лучший производитель тактильного оборудования и средств для реабилитации для людей с ОВЗ был отмечен Александр Бураков. Лучшим офтальмологом признали хирурга Татьяну Шилову, лучшим травматологом — петербургского врача Кирилла Захарова. За вклад в развитие функциональной стоматологии премию получил врач Александр Медведев. Лучшим свадебным организатором стала Анна Гораджая. Деятель довольно известна в звездных кругах, к примеру, под ее чутким руководством прошло бракосочетание актеров Павла Прилучного и Зепюр Брутян.
Премией также был отмечен альпинист из Уфы Рустам Набиев, ставший первым в мире человеком, покорившим Эльбрус на одних руках. За поддержку молодых исполнителей заветную статуэтку получила певица Катя Лель. В интервью ФАН певица рассказала о творческих планах и предстоящем юбилейном концерте. За самый оригинальный мультипликационный клип статуэтку получила певица, модель, дизайнер Таня Тузова.
Без внимания не остались и другие гости премии из сферы юриспруденции, кино, продюсирования, режиссуры, музыки и других.
Ранее в Санкт-Петербурге в десятый раз прошла премия Wheretoeat Russia-2023. Жюри выбрало десять лучших ресторанов России.