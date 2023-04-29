Командующий СБР заявил о взятии под контроль 90% территорий столицы Судана

Хартум, 29 апреля. Командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло (Хамедти) поделился успехами, сообщив о захвате 90% территорий всего штата Хартум, пишут арабские СМИ.
Хамедти объявил, что под контроль СБР перешли все дороги, ведущие в столицу города, а большое число ВС республики сдались властям. В их состав вошли 5 офицеров различных рангов во главе с полковником штаба из Инженерного корпуса.
Силы быстрого реагирования ответили на серию нападений членов государственного переворота и остатков ВС республики на места размещения войск, а также на непрерывные атаки со стороны авиации и артиллерии в нарушение гуманитарного перемирия.
«Мы подтверждаем свою полную приверженность объявленному гуманитарному перемирию, чтобы открыть безопасные коридоры для граждан для удовлетворения их основных потребностей и облегчить эвакуацию иностранцев», — отметил Дагло.
Ранее командующий СБР рассказал, что его подразделениям удалось нейтрализовать около 85% бронетехники армии Судана и почти всю военную авиацию.