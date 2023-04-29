Опубликовано интервью военкора Пегова с основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным

В рамках беседы, длившейся практически полтора часа, предприниматель раскрыл правду о перекрытии поставок боеприпасов для «музыкантов», о санитарных потерях, которых можно было избежать, и о предательстве России со стороны группы высших должностных лиц. Плюс ко всему Пригожин рассказал, стоит ли ждать контрнаступления со стороны ВСУ.