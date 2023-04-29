Опубликовано интервью военкора Пегова с основателем ЧВК «Вагнер» Пригожиным

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин провел аномально правдивый разговор с военным корреспондентом и создателем проекта WarGonzo Семеном Пеговым.
В рамках беседы, длившейся практически полтора часа, предприниматель раскрыл правду о перекрытии поставок боеприпасов для «музыкантов», о санитарных потерях, которых можно было избежать, и о предательстве России со стороны группы высших должностных лиц. Плюс ко всему Пригожин рассказал, стоит ли ждать контрнаступления со стороны ВСУ.
«Обстановка на фронте следующая. Ветер дует, земля сохнет. Украинская армия готова к контрнаступлению. Количество войск не уменьшилось, количество войск увеличивается и увеличивается ежедневно. Здесь у нас рядом находится начальник разведки, который всеми этими данными владеет и сейчас подскажет. Украинская армия готова к контрнаступлению. Ее сдерживала плохая погода и, может быть, какие-то внутренние проблемы, которые необходимо было решить. <...> Передвижение транспорта внутри Украины активное. Перемещение войск в сторону переднего края активное. Какие-то подразделения они меняют менее обученные на более обученные, выводят их в тыловые районы для обучения. В общем, у них идет хорошая, правильная боевая работа», — сказал он.
Пригожин добавил, что противника в рамках СВО нужно оценивать по достоинству и помнить, что контрнаступление может закончиться трагедией для России, «если не собраться в кучу».
«Я это делаю на основе того, что я нахожусь здесь, где бойцы, и вижу реальную обстановку, которая происходит. Поэтому врать надо прекращать, пропаганду надо уменьшать и надо готовиться к ответному удару. А рассказ о том, что у нас все в порядке, надо завязывать», — подчеркнул бизнесмен.
С полной версией интервью под названием «Большое разоблачение: Пригожин о предательстве и амбициях ЧВК» можно ознакомиться на канале WarGonzo.
Евгений Пригожин ранее заявил, что «лицом СВО» на Украине является боец ЧВК «Вагнер». По словам бизнесмена, россияне доверяют «музыкантам».