Вкусные майские: ФАН делится рецептами маринадов для шашлыка из разных видов мяса и птицы

На 2 кг свинины требуется 100 мл соевого соуса и один средний лимон, соль, молотый черный перец и полпучка-пучок зелени кинзы. Лука лучше положить побольше, даже если вы его не любите, он нужен для ароматизации и размягчения мяса в маринаде, на шампуры при жаорке надевать его не обязательно. В тару с нарезанным кусками, удобными для насадки на шампур, мясом выливаем соус, качественно выжимаем из половинок лимона сок, выскребая ложкой остатки мякоти, шкурку от половинок отправляем туда же. Затем перчим, солим (учитывая, что соевый соус тоже соленый!), высыпаем мелко нарезанную кинзу и — широкими кольцами — лук. Затем все ингредиенты нужно перемешать.