Вкусные майские: ФАН делится рецептами маринадов для шашлыка из разных видов мяса и птицы

Майские праздники особенно любимы россиянами за возможность «открыть сезон» загородных пикников с непременным приготовлением шашлыка на углях. Рецептов этого блюда невероятное множество, и у каждого заядлого шашлычника имеется излюбленный вариант маринования продукта. Однако всегда хочется попробовать что-то новенькое. ФАН собрал простые рецепты маринада для маринования мяса и птицы, чтобы маевка удалась.
Зачем маринуют продукты для шашлыка
Чаще всего маринад для шашлыка отличается кислой средой, что способствует изменению химических реакций белка в продукте при выдержке его в таком растворе. Выбирая различные кислые агенты для маринада, можно сделать ваш шашлык мягче и сочнее. А при добавлении в него определенных специй меняется сам вкус блюд, делая их своего рода неповторимыми.
Также кислотность убивает большинство бактерий, благодаря чему замаринованное мясо дольше не портится. Так что это еще и антибактериальная обработка.
Для создания кислотной среды чаще всего применяют уксус или его производные, включая майонез и горчицу. Подойдет 9%-й раствор обычного столового уксуса, а также винный, виноградный или яблочный. Кислоты маринаду также придают соевый соус или соус терияки, а еще кисломолочные продукты, лимон или свежевыжатый гранатовый сок. Для размягчения волокон годится репчатый лук, имбирь, горчица или острый перец. Осторожно! С последним компонентом важно не переборщить — во избежание проблем со здоровьем. Для придания специфического аромата блюду можно использовать свежую или сушеную зелень (укроп, петрушку, кинзу и базилик), а также экзотическую смесь карри, горчичное зерно и пр.
Шашлык из свинины
Свинина — излюбленный в России продукт для приготовления мясного шашлыка. Чтобы свиной шашлык был мягким и сочным, рекомендуют готовить его из шеи. Но те, кто не очень любит жирное, смешивают куски шеи с кусками, нарезанными из нежирной лопатки или окорока. При насаживании на шампуры следует чередовать кусочки пожирнее с более постными, тогда готовое блюдо останется сочным и не пересушится на углях.
Маринад для свиного шашлыка подойдет практически любой. Интересный вкус ему придаст комбинация из кинзы, репчатого лука, соевого соуса и лимонного сока.
На 2 кг свинины требуется 100 мл соевого соуса и один средний лимон, соль, молотый черный перец и полпучка-пучок зелени кинзы. Лука лучше положить побольше, даже если вы его не любите, он нужен для ароматизации и размягчения мяса в маринаде, на шампуры при жаорке надевать его не обязательно. В тару с нарезанным кусками, удобными для насадки на шампур, мясом выливаем соус, качественно выжимаем из половинок лимона сок, выскребая ложкой остатки мякоти, шкурку от половинок отправляем туда же. Затем перчим, солим (учитывая, что соевый соус тоже соленый!), высыпаем мелко нарезанную кинзу и — широкими кольцами — лук. Затем все ингредиенты нужно перемешать.
Лучше всего выдерживать мясо в маринаде 6-10 часов до его попадания на мангал с углями. Если время выдержки будет меньше, продукт не успеет в достаточной степени впитать ароматы, а если больше — станет передержанным, и, кроме вкуса маринада, других ароматов почти не останется. Если времени до готовки не так много, оставьте шашлык при комнатной температуре, а если достаточно (8-10 часов), уберите в холод.
Шашлык из индейки
Диетическое мясо индейки отличается суховатой консистенцией. Поэтому стоит взять для шашлыка пополам мякоть грудки и бедра, а также использовать маринад с добавлением жировых компонентов. В частности, индейка великолепно сочетается с майонезом. А вот специй должно быть умеренно, чтобы не уничтожить собственный тонкий аромат этого мяса.
Для приготовления шашлыка из 1 кг нарезанной кусками индейки добавьте две столовые ложки майонеза и одну ложку столовой горчицы. Досолите по вкусу, бросьте щепотку черного молотого перца. Затем тщательно перемешайте. В принципе, этого достаточно, чтобы получить нежный и сочный шашлык через 4--6 часов. Но этот рецепт легко разнообразить, если экспериментировать со специями и добавками: половинка чайной ложки карри, кольца репчатого лука, смесь кавказских специй или хмели-сунели, 2-3 дольки продавленного чеснока и так далее. Такой маринад подойдет и к шашлыку из курицы, а также к нежирной свинине или говядине.
Шашлык из курицы
Такой шашлык удобнее готовить на решетке, а не на шампурах. Тогда он будет подрумяниваться более равномерно, не обгорая на свисающих над жаром частях. Поэтому тушку курицы можно готовить целиком, разрезав вдоль грудки и развернув продукт, как для цыпленка тапака. Либо вообще разделить ее ножом на бедрышки, голени, крылышки, а грудку и позвоночник — на соразмерные им куски.
Замечательное сочетание для маринования курицы можно получить при помощи кефира, зелени и чеснока, либо заменив последний на щепотку карри. Молотый перец и соль добавьте по вкусу и все хорошенько перемешайте. Далее нужно залить готовым маринадом подготовленную курицу полностью и оставить мариноваться 4-6 часов.
Шашлык из баранины
Классика на углях не каждому удается. Мясо баранины довольно специфическое и требует соответствующей подготовки.
На 2 кг котлет из баранины (на ребрышке) нужен крупный гранат (или два небольших) и некрупный лимон, 0,5 кг репчатого лука, по одной чайной ложке зиры, кориандра, по вкусу черный перец горошком, перец красный молотый и мелко нарезанная зелень базилика, соль.
Мясо промыть и дать стечь. Лук нарезать кольцами. Сухие специи измельчить в ступке или ножом, смешать с солью, перцем и базиликом. Отдельно выжать сок из зерен граната, тоже подавив их в посуде, туда же выдавить сок лимона, выскребая остатки мякоти из цедры ложкой. Сюда же добавляем чайную ложку растительного масла и, для любителей, 50 мл соевого соуса.
В емкость для приготовления шашлыка выложить слой луковых колец, слегка помяв их предварительно. На него выложить в один слой куски баранины, обсыпанные смесью специй. Куски не должны перекрывать друг друга. Затем снова слой лука и новый слой баранины в приправах и соли. Последним должен быть луковый слой.
Подготовленное таким образом мясо равномерно поливаем по все поверхности смесью гранатового сока и лимона и настаиваем при комнатной температуре. Когда лук и мясо выделят достаточно жидкости (примерно через час-два), нужно все перемешать для равномерного распределения ингредиентов и оставить мариноваться в прохладном месте еще 2-4 часа.
Готовить такой шашлык можно как на решетке, так и нанизывая на шампуры вдоль ребрышек. При подаче на стол участники трапезы могут держать за них мясо.
Главное
Помните, что даже самый восхитительный рецепт шашлыка можно бесповоротно испортить, если довести мясо до обугливания. Мало того, что это невкусно, так еще и небезопасно для здоровья. Поэтому мангальщику нельзя отвлекаться во время процесса жарки. Зато румяные и вкусные кусочки станут ему вознаграждением по окончании готовки.
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