Жительнице Северска отказали в реальном сроке по делу о фейках про ВС РФ и назначили штраф

Суд оштрафовал жительницу Северска Томской области Марину Новикову по делу о фейках про российскую армию. Сама обвиняемая просила назначить ей реальный срок.
Обвиняемая должна будет выплатить миллион рублей. Сообщается, что женщина просила суд приговорить ее к лишению свободы, поскольку не имеет средств для выплаты штрафа.
Дело против Новиковой стало первым делом по уголовной статье о распространении фейков про ВС России. Обвинение просило приговорить 65-летнюю фигурантку дела к трем годам колонии.
Ранее Мосгорсуд отказался изменить приговор бывшему депутату Илье Яшину✱ по делу о распространении недостоверной информации об армии России.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами