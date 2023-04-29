Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жительнице Северска отказали в реальном сроке по делу о фейках про ВС РФ и назначили штраф

Происшествия
Жительнице Северска отказали в реальном сроке по делу о фейках про ВС РФ и назначили штраф

Суд оштрафовал жительницу Северска Томской области Марину Новикову по делу о фейках про российскую армию. Сама обвиняемая просила назначить ей реальный срок.

Обвиняемая должна будет выплатить миллион рублей. Сообщается, что женщина просила суд приговорить ее к лишению свободы, поскольку не имеет средств для выплаты штрафа.

Дело против Новиковой стало первым делом по уголовной статье о распространении фейков про ВС России. Обвинение просило приговорить 65-летнюю фигурантку дела к трем годам колонии.

Ранее Мосгорсуд отказался изменить приговор бывшему депутату Илье Яшину✱ по делу о распространении недостоверной информации об армии России.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
фейки о вс рф приговор томская область
Военкоры ФАН