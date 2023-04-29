Южная Корея навсегда запретила поездки в Судан для своих граждан

Сеул, 29 апреля. Министерство иностранных дел Южной Кореи приняло решение запретить поездки своих граждан во все районы Судана, пишут арабские СМИ.
МИД Республики Корея повысило уровень предупреждения о поездках для всех частей Судана до четвертого, самого высокого в правительственной системе.
«В Южной Корее действует четырехуровневая система предупреждения о поездках, первый из которых синий, что означает "соблюдайте осторожность", второй желтый — "крайняя осторожность", третий красный — "рекомендую уехать", а четвертый уровень черный — "запретить поездки навсегда"», — говорится в официальном документе.
Подкомитет страны по политике использования паспортов принял решение о запрете на основе продолжающегося вооруженного конфликта в Хартуме.
«Необходимо предотвратить визиты и пребывание в Судане по причине, сохраняющейся нестабильной политической ситуации в области безопасности на фоне растущего числа жертв и беженцев из-за актов насилия между враждующими сторонами ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР)», — уточнили в ведомстве.
Неутихающие военные действия в Хартуме вынудили многие зарубежные государства эвакуировать своих граждан и сотрудников посольств по суше, воздуху и морю. Соответствующие меры приняли уже более 25 стран.