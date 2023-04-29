Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о еще двух БПЛА, сбитых силами ПВО и РЭБ над полуостровом

Параллельно с утренней атакой беспилотников на Севастополь в небе над Крымом ликвидированы еще два БПЛА, рассказал глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, один дрон был сбит силами противовоздушной обороны. Другой беспилотник удалось подавить благодаря средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
«Жертв и разрушений нет. Прошу всех соблюдать спокойствие. Доверяйте только проверенным источникам информации», — подчеркнул Аксенов в своем Telegram-канале.
Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев ранее прокомментировал угрозу Киева уничтожить все в Крыму. Парламентарий назвал такое заявление фашистским и ответил на него пословицей «Бодливой корове Бог рога не дает».