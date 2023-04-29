Психолог Софья Сулим рассказала, к чему может привести эмоциональное выгорание

В последние десятилетия мы все чаще наблюдаем явления, когда человек меняет престижное место работы, как только на него приходит. Студенты очень часто отказываются от бюджетного места ведущих вузов, только поступив на первый курс, а иногда — не доучившись месяц до диплома. По словам специалиста, все эти примеры иллюстрируют эмоциональное истощение, когда человек идет «за формой», нежели за содержанием.