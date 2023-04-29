Психолог Софья Сулим рассказала, к чему может привести эмоциональное выгорание

Если долго гореть, любой огонь может погаснуть. Эту метафору чаще всего приводят, когда речь заходит об эмоциональном выгорании. О том, к чему может привести проблема, и как с ней справляться, корреспонденту ФАН рассказала эксперт в области психологии Софья Сулим.
О том, как рождается выгорание, Федеральное агентство новостей уже рассказывало в предыдущем материале. Ключевым фактором, по словам Софьи Сулим является переутомление, а также погоня за достижениями и пустым идеалом. Если человек следует общественным требованиям, но сам истинно не желает того, чем занимается, и тем более, если у него было травмирующее детство — он подвержен эмоциональному выгоранию.
Эмоционально выгоревший человек чувствует пустоту, испытывает ощущение бессмысленности, он больше не имеет внутренней позитивной поддержки. По словам специалиста, у него «нет эмоций для жизни, нет мотивации двигаться, нет смысла преодолевать, достигать и действовать».
Как еще может проявляться?
В последние десятилетия мы все чаще наблюдаем явления, когда человек меняет престижное место работы, как только на него приходит. Студенты очень часто отказываются от бюджетного места ведущих вузов, только поступив на первый курс, а иногда — не доучившись месяц до диплома. По словам специалиста, все эти примеры иллюстрируют эмоциональное истощение, когда человек идет «за формой», нежели за содержанием.
«Такой человек идет за «формой». Поступить вуз — в форма, прийти на работу — тоже форма. Такой человек не знает, насколько содержание, которое заключается в этой форме, — то есть сама учеба, само содержание работы, — отвечает его потребностям. Он идет за неким образом», — рассказала корреспонденту ФАН психотерапевт и кандидат психологических наук Софья Сулим.
В такой бессмысленный трудоголизм инвестируется весь жизненный потенциал человека, вся его энергия. Человек может думать про форму, что она многое ему принесет, но надо верно распределять силы: по словам психолога, «мы не знаем, что будет на очередной работе, мы не знаем, насколько нам будет откликаться учеба». Сулим называет это сложным жизненным выбором.
«Достаточно часто встречаются клиенты, которые получили хорошую «большую» должность, очень денежную, но какое-то время работы на ней они понимают, что это совершенно не критерии счастья. Ситуация может доходить до панических атак, до сильного выгорания», — отметила терапевт.
Эксперт убеждена: выгореть можно, если полностью включать все свои ресурсы и инвестировать их в выбранное направление фанатично, не распределяя силы и не ставя себе «флажки постепенного освоения». По словам психолога, «это всегда чревато».
Человек выгорел. Что происходит дальше?
Психотерапевт и кандидат психологических наук Софья Сулим подчеркивает, что часть людей, впадает в состояние депрессии и полного истощения. Некоторые пытаются выйти из этого состояния самостоятельно: они могут делать внутреннюю работу, пытаться преодолеть проблему с помощью специалистов.
Другая часть людей, по словам психолога, наоборот, становятся «фанатичными» в определенной сфере, например, в своей профессии. Такой человек, как правило, с головой «уходит в работу», ударяется в трудоголизм, инвестируя туда «всего себя». Сулим убеждена, что именно пресловутая «погоня за морковкой» еще больше усиливает истощение человека.
Как избавиться от эмоционального выгорания
Софья Сулим утверждает, что, чтобы избавиться от проблемы выгорания, надо ее, как минимум, осознать. А вместе с ней — желательно и свой смысл жизни.
«Надо осознать, что мне важно в жизни, за чем я гонюсь, что еще в своей жизни я в таком случае пропускаю. Я чувствую жизнь, она течет через меня, я включен в нее — или нет? Эти экзистенциальные вопросы заставят задуматься про смысл, они по крайней мере, могут повернуть человека в то, чтобы посмотреть, что ему важно, и нужно ли ему это такой ценой — не пропускает ли он что-то еще, что ему важно в жизни, работая «24/7» или, наоборот, отказываясь от карьеры…», — сказала эксперт в области психологии.
По словам специалиста, многие женщины пытаются «инвестировать всю себя в семейную жизнь». Они убеждают себя, что им не нужны иные достижения, лишь из страха попробовать свои способности в той или иной сфере.
Всегда нужно задавать себе вопросы, что еще человек хочет, не теряет ли он что-то. Всегда можно задать себе вопрос «зачем?». И лучше сделать это, чем не сделать.
«Чему я посвящаю больше всего времени и сил, зачем мне это, что это мне дает? Просто сама по себе рефлексия уже включит другие процессы. А так, естественно, есть специалисты, профессионалы, с которыми можно делать погружение в свое бессознательное. С профессиональными альпинистами мы идем вверх, а с профессиональными психологами и психотерапевтами мы всегда идем вниз — в глубины своего бессознательного», — заметила кандидат психологических наук.
Эмоциональное выгорание: опасно ли, и какие могут быть последствия?
Психолог называет выгорание опасным симптомом, который говорит о том, что человек близок к истощению нервной системы. Истощение — это финальная фаза выгорания и один из симптомов клинической депрессии. Сулим утверждает, что можно допустить истощение, которое придет на физическом уровне в виде сильных болезней, которые оставят в жизни «серьезный отпечаток».
«За длительным процессом возбуждения, которое не наполняет человека, или чего-то бессмысленного, у него нервная система истощается. Если он ничего с этим не сделает, он просто сляжет. Будет психосоматика, может быть, тяжелая болезнь. Встречаются у меня люди с онкологией, с серьезными психосоматическими заболеваниями», — подчеркнула эксперт.
Помимо душевного надлома, после которого необходимо восстанавливаться годы, человек может создать для себя необратимые физические последствия. В такой ситуации нужно незамедлительно обращаться к лечащему врачу, а также к психотерапевту и работать параллельно в этих проблемных областях, отмечает Сулим. Человеку с истощением и клинической депрессией разговоры уже не помогут.