Стоимость свиной шеи перед майскими праздниками поднялась до рекордного уровня

Эксперты считают, что причиной роста цены стали наступающие майские праздники. По сведениям отчета AD Libitum, стоимость на другие части свинины, которые можно использовать для приготовления шашлыков, ниже почти в два раза. Так, лопатка стоит 230 рублей за килограмм, а окорока – 240.