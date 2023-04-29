Стоимость свиной шеи перед майскими праздниками поднялась до рекордного уровня

Стоимость свиной шеи перед майскими праздниками поднялась до рекордного предела – на этой неделе опт на этот вид мяса подорожал до 450 (на 18% с последней отметки) рублей за килограмм, информирует «Ведомости».
Свиная шея — одна из самых покупаемых частей для приготовления шашлыка. Цена в 450 рублей за килограмм значится рекордной за последние пять лет. Прежде стоимость отруба не составляла выше 412 рублей за кг.
Эксперты считают, что причиной роста цены стали наступающие майские праздники. По сведениям отчета AD Libitum, стоимость на другие части свинины, которые можно использовать для приготовления шашлыков, ниже почти в два раза. Так, лопатка стоит 230 рублей за килограмм, а окорока – 240.
Ранее доктор медицинских наук Владимир Неронов поделился, как лучше выбирать мясо перед праздниками, чтобы избежать отравления. Специалист посоветовал обращать внимание на консистенцию, цвет и аромат мяса. Оно должно быть эластичным, пахнуть свежестью и не оставлять вмятин после нажатия.