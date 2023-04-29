Спикер МИД Украины Николенко: Киев направил Варшаве ноту протеста из-за блокировки импорта сельхозпродукции

Власти Украины выразили Польше и Евросоюзу протест из-за введения ограничений на импорт украинской сельхозпродукции. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.
Представитель ведомства отметил, что ноты протеста были переданы в посольство Польши и в представительство Евросоюза. Там говорится, что подобная ситуация неприемлема и противоречит Соглашению об ассоциации.
“Такие ограничения, какими бы причинами они ни обосновывались, не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и принципам и нормам Единого рынка ЕС», — заявил Николенко.
Дипломат добавил, что на данный момент существуют все правовые основания для возобновления экспорта продукции в страны Евросоюза. Кроме того, украинский МИД начал искать сбалансированное решение на основе законодательства ЕС.
Ранее Еврокомиссия договорилась с пятью странами Евросоюза о снятии ограничений на экспорт сельхозпродукции с Украины. Взамен фермеры этих стран получат финансовую помощь в размере 100 миллионов Евро.