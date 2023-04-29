Неизвестный беспилотник упал в Красногвардейском районе Крыма

Беспилотный летательный аппарата (БПЛА) неустановленного происхождения рухнул в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».
Дрон не долетел два километра до села Зерновое. Жилые дома не пострадали. У беспилотника повреждена часть крыла.
Ранее сообщалось, что украинские военные использовали шесть беспилотников, чтобы атаковать Крым. В севастопольскую нефтебазу попали два БПЛА. Остальные были сбиты системой ПВО.
Специалисты нашли один из уничтоженных аппаратов. Им оказался легкий разведывательный беспилотник с карбоновым корпусом.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что причиной пожара на нефтебазе в Севастополе стало попадание двух вражеских беспилотных летательных аппаратов в резервуары. Горят четыре цистерны. Пожар локализован на две тысячи «квадратов».