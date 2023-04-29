Неизвестный беспилотник упал в Красногвардейском районе Крыма

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что причиной пожара на нефтебазе в Севастополе стало попадание двух вражеских беспилотных летательных аппаратов в резервуары. Горят четыре цистерны. Пожар локализован на две тысячи «квадратов».