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Неизвестный беспилотник упал в Красногвардейском районе Крыма

Происшествия
Неизвестный беспилотник упал в Красногвардейском районе Крыма

Беспилотный летательный аппарата (БПЛА) неустановленного происхождения рухнул в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Дрон не долетел два километра до села Зерновое. Жилые дома не пострадали. У беспилотника повреждена часть крыла.

Ранее сообщалось, что украинские военные использовали шесть беспилотников, чтобы атаковать Крым. В севастопольскую нефтебазу попали два БПЛА. Остальные были сбиты системой ПВО.

Специалисты нашли один из уничтоженных аппаратов. Им оказался легкий разведывательный беспилотник с карбоновым корпусом.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что причиной пожара на нефтебазе в Севастополе стало попадание двух вражеских беспилотных летательных аппаратов в резервуары. Горят четыре цистерны. Пожар локализован на две тысячи «квадратов».
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