В Москве потушен пожар на крыше торгового здания Коптевского рынка

Сотрудники МЧС потушили пожар на крыше торгового здания Коптевского рынка в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.
Известно, что возгорание произошло в Москве по адресу: Коптевская улица, дом 24, где расположен Коптевский рынок, на крыше одного из павильнонов которого и распространился огонь.
Ко времени прибытия пожарно-спасательных подразделений стихия охватила около 5 квадратных метров. Горели деревянные перекрытия кровли одноэтажного здания. Пожарные локализовали огонь в 10:46. Пострадавших обнаружено не было.
Ранее стало известно о пожаре на территории завода «Курганстальмост». Предприятие расположено в Курганской области.