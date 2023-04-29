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В Москве потушен пожар на крыше торгового здания Коптевского рынка

Происшествия
В Москве потушен пожар на крыше торгового здания Коптевского рынка

Сотрудники МЧС потушили пожар на крыше торгового здания Коптевского рынка в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Известно, что возгорание произошло в Москве по адресу: Коптевская улица, дом 24, где расположен Коптевский рынок, на крыше одного из павильнонов которого и распространился огонь.

Ко времени прибытия пожарно-спасательных подразделений стихия охватила около 5 квадратных метров. Горели деревянные перекрытия кровли одноэтажного здания. Пожарные локализовали огонь в 10:46. Пострадавших обнаружено не было.

Ранее стало известно о пожаре на территории завода «Курганстальмост». Предприятие расположено в Курганской области.
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