Россия и Турция договорились увеличить количество авиарейсов между странами

Москва и Анкара договорились увеличить объем воздушных перевозок между двумя государствами. Соответствующую информацию распространило министерство транспорта РФ.
Как стало известно, у российских компаний появилась возможность выполнять более 720 рейсов в неделю. При этом изменения коснулись 62 маршрутов.
Турецкая сторона, в свою очередь, намерена отправлять 629 своих самолетов в аналогичный промежуток времени. Работа будет вестись по 37 туристическим направлениям.
Ранее в республике состоялась церемония открытия атомной электростанции «Аккую». После этого генеральный директор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев передал министру энергетики и природных ресурсов Турции Фатиху Денмезу сертификат, подтверждающий ядерный статус объекта.